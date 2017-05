Het blijft tropisch warm, "maar wel kans op fikse onweders"

Morgen, zaterdag, starten we op veel plaatsen helder met veel zonneschijn. De temperaturen schommelen in de voormiddag tussen 17 en 20 graden. Tegen het middaguur halen we temperaturen rond 27°C. De wind waait zwak tot matig uit zuidelijke richtingen. Na het middaguur evolueert het kwik naar tropische waarden. Op veel plaatsen bereiken we dan 30 graden.



Ook zonnekloppers aan de kust kunnen tot in de namiddag profiteren van de hoge temperaturen. Later in de namiddag draait de wind naar het westen en wordt het er wel beduidend koeler.



Een forse klim van de temperatuur gaat wel gepaard met meer onstabiliteit. Verwacht wordt dat in de late namiddag enkele lokale, maar forse onweders kunnen onstaan, verspreid over ons land. Er bestaat een grote kans dat de eerste buien voor de regio's aan de Frans-Belgische grens zijn, met eventueel hagel en wateroverlast.



"Zoals altijd bij onweer gaat het hier wel om een kansbereking, op basis van verschillende parameters. Zeker bij een warmteonweder is het extra moeilijk om de situatie goed in te schatten", aldus nog Noodweer Benelux.