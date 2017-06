Europese pionier wil binnen enkele jaren supersnel openbaar vervoer: 'Elon Musk houdt ons in de gaten'

Tim Houter won enkele maanden geleden met zijn studententeam een hyperloopwedstrijd in de Verenigde Staten. Sindsdien is hij druk bezig het concept verder te ontwikkelen.

Een hyperloop raast in een halfuur van Amsterdam naar Parijs. Maar een vliegtuig is bijna net zo snel en we hebben ook al hogesnelheidstreinen. Wat voegt dit systeem toe?

Tim Houter: “We gaan eerst naar stedelijke verbindingen kijken. Grote steden zijn verstopt geraakt, elke dag staan er lange files, treinen zitten overvol. Willen ze kunnen groeien, dan is betere infrastructuur nodig.