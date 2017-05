Er hangt weer onweer in de lucht

Opnieuw kans op onweer

We bevinden ons vandaag in een onstabiele omgeving. Luchtmassa's boven de Benelux worden door de hoge temperaturen geschikt om lokaal voor hevig onweer te zorgen. Door de grote hoeveelheid vocht in de hogere regionen van de atmosfeer kunnen de buien ook gepaard gaan met significante hagel (1-3 cm) en een grote hoeveelheid regen op korte tijd. De kans op wateroverlast is dan ook niet uit te sluiten.



Via onderstaande kaart kan u zien welke regio's de meeste kans hebben op pittige buien.