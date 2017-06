Deze vreemde planeet is bijna zo heet als de zon

De planeet is bovendien bijzonder snel. Een jaar, de periode die de planeet nodig heeft voor een rondje rond zijn ster, duurt er slechts anderhalve dag.

De verschroeiende hitte op de Jupiter-achtige planeet is te verklaren doordat KELT-9b heel dicht bij zijn ster staat. Er is geen water, koolstofdioxide of methaan, daarvoor is de UV-straling van de ster te intens. Leven is er dan ook volstrekt onmogelijk.

Verdampen

De massa van de planeet is vergelijkbaar met andere planeten, maar omwille van de hitte is de atmosfeer "bijna zeker totaal verschillend van elke andere planeet die we ooit zagen", zegt onderzoeker Scott Gaudi, professor astronomie aan de universiteit van Ohio.

De ontdekkers van de planeet, onderzoekers van Ohio State University en Vanderbilt University, schrijven in het wetenschapsblad Nature dat de planeet door de hitte aan het verdampen is.

Het is dan ook de vraag hoe lang KELT-9b zal overleven. Zijn ster, KELT-9, is bijna tweemaal zo heet als onze zon en kan de planeet op termijn volledig doen verdampen of helemaal opslokken.