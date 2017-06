De Crem waarschuwt voor taks op Amerikaanse producten

Dat De Crem tegen een Trump-taks is, is opmerkelijk. Want vanuit CD&V klonk een luide roep om de VS te "straffen" voor hun uitstap uit het Klimaatakkoord van Parijs.



Negatieve spiraal

Maar staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem laat vandaag in een opiniebijdrage weten dat een slecht idee te vinden. Volgens hem zijn de gevolgen van de Amerikaanse terugtrekking beperkt. "We moeten ons hoeden voor een overreactie. De voorbije dagen gingen stemmen op om de VS te straffen met een invoertaks aan de Europese buitengrenzen (...) Dat lijkt me geen goed idee."



De Crem wijst erop dat het moeilijk is te bepalen op welke producten zo'n CO2-taks moet worden gegeven. Ook dreigen we volgens hem de doos van Pandora te openen. Hij vreest dat we met een CO2-taks in een "negatieve spiraal van heffingen en retorsiemaatregelen" terechtkomen.