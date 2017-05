Brussel activeert hittegolfplan

Het hittegolfplan wordt altijd geactiveerd wanneer de temperatuur 28 graden Celsius overschrijdt. Iedere persoon met een slechte gezondheid, slechte mobiliteit of sociale isolatie die zich door de hitte kwetsbaar voelt of wie iemand met deze problemen kent, kan dan contact opnemen met de buurthuizen via het gratis nummer 0800 35 550.



De medewerkers van de 14 buurthuizen in Brussel gaan bij de kwetsbare mensen langs om water te verdelen en om te controleren of het wel goed zit met de leefomstandigheden in de woonst. Er worden gemiddeld zo'n 500 personen geholpen tijdens de gehele periode.



"Vanaf het moment dat het erg warm wordt, zijn we extra aandachtig. Maar ook tijdens de andere periodes blijven we beschikbaar. Het is belangrijk om hun graad van isolement en hun leefomstandigheden te kennen", vertelt Muriel Van Keymeulen, directrice van de buurthuizen.



Een tiental dagen geleden activeerde ook daklozenorganisatie Samusocial haar hitteplan en gaan de mobiele teams de straten af om waterflesjes uit te delen aan daklozen. Dat zijn er elke zomer zo'n 10.000 à 15.000. De organisatie is ook permanent op zoek naar witte T-shirts en zonnecrème om uit te delen.