BBQ-weer voor de deur: hele week warm met zondag tot 30 (!) graden

Maandagagavond verdwijnen de stapelwolken en ook vannacht blijft het droog met brede opklaringen en hoge wolkensluiers. De minima schommelen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 13 graden over het westen, met waarden rond 11 graden in het centrum.



Morgen en woensdag zijn er soms meer wolken, maar blijft het vrijwel overal droog. Wel is er een lichte kans op een buitje op de hoogten. De maxima bedragen 19 tot 24 graden.



De dagen nadien blijft het zonnig en stijgt het kwik nog hoger, met maxima van 20 tot 25 graden donderdag en boven de 25 graden in vele streken vrijdag. Zaterdag blijft de zon present en kan de temperatuur oplopen tot 28 graden in het centrum. Zondag wordt zeer warm, maar lijkt de kans op lokale neerslag stilaan toch toe te nemen.