Atoomagentschap: "Iraans nucleair programma in lijn met internationale afspraken"

In juli 2015 sloten de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China na jarenlange onderhandelingen een akkoord over het Iraanse kernprogramma.

Alles in orde

Volgens de deal moest Iran de omvang van zijn civiele kernprogramma beperken en inspecties toelaten. Op die manier kon worden nagegaan of Teheran niet in het geheim aan de ontwikkeling van een atoomwapen werkte. In ruil werden de sancties tegen Iran opgeheven.



Bijna twee jaar later vindt de Iraanse voorraad verrijkt uranium zich nog altijd onder de limiet van 300 kilogram, zo blijkt uit een rapport van het IAEA. Ook de andere elementen van het akkoord worden volgens het in Wenen gevestigde agentschap nauwgezet nageleefd.