ASSHOLE, het idiote wetenschappelijke tijdschrift dat aan het denken zet

De wetenschap heeft er een nieuw vaktijdschrift bij: 'Adaptation, Sexual Selection and Harmony of the Oceans and Living Earth', afgekort ASSHOLE. Opgericht door een Amerikaanse biologieprofessor die zo "de trollen wil terugtrollen" en wil laten zien dat het in de wetenschap veel te makkelijk is om een vakblad op te richten.

Dustin Rubenstein van de Columbia Universiteit in New York kwam op het idee voor ASSHOLE na het zoveelste bedelmailtje in zijn mailbox. Want zoals gewone burgers worden bestookt door rijke Nigeriaanse koningen, zo krijgen wetenschappers veel mails van onbekende wetenschappelijke uitgevers. Die nodigen de wetenschapper bijvoorbeeld uit als spreker op een congres of om te publiceren in een obscuur vaktijdschrift - een eer, waarvoor de wetenschapper in de regel moet betalen.