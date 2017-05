Archeologen vinden dromedaris uit Romeinse tijd in Tongeren

Archeologen hebben bij opgravingen in Tongeren een schedel van een volwassen mannelijke dromedaris aangetroffen. De opgravingen dateren al van 2014 en 2015, maar op het ogenblik van de vondst was niet duidelijk van welk dier de schedelfragmenten afkomstig waren. Pas toen de botresten werden onderzocht door archeozoöloog Bea De Cupere van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel (KBIN), werd duidelijk dat het om een dromedaris ging.

"Het gaat over enkele schedelfragmenten en twee goed bewaarde bovenkaken", verduidelijkt De Cupere. "Ze werden opgegraven in een greppel die doorheen een laat derde-eeuwse Romeinse muur snijdt." Een labo van de universiteit van Wenen zal nog DNA-onderzoek uitvoeren en er zijn stalen opgestuurd voor C14-datering (koolstofdatering) naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel.

"Vondsten van kamelen of dromedarissen zijn erg zeldzaam in het West-Romeinse Rijk", zegt Peter Cosyns, postdoctoraal onderzoeker aan de VUB, specialist Romeinse archeologie en voormalig stadsarcheoloog van Tongeren. "Ze worden meestal aangetroffen op drukke handelsroutes, wat doet vermoeden dat ze vooral als lastdier werden gebruikt. In de literatuur vinden we ook aanwijzingen voor militair gebruik. In het geval van de Tongerse dromedaris werd die wellicht ingezet voor transport op de handelsroute tussen Keulen en Boulogne-sur-Mer of tussen Nijmegen en Metz."