Analyse van ijskern onthult de waarheid over lood: "We zijn onszelf al 2.000 jaar aan het vergiftigen"

Een analyse van een ijskernen uit de Zwitserse Alpen heeft onthuld dat er geen 'natuurlijk' loodniveau in de lucht is. Dat zegt een team van Britse, Duitse en Amerikaanse onderzoekers in een nieuwe studie.

Eenmaal in het lichaam heeft lood schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Het gedrag, de hersenen, de voortplantingsorganen en het hart worden erdoor aangetast. Omdat bij vulkaanuitbarstingen lood in de atmosfeer wordt vrijgegeven, werd gedacht dat er zelfs voor de industriële revolutie een natuurlijke hoeveelheid lood in de lucht aanwezig was.

2.000 jaar geleden Maar dat niveau is overschat, zeggen onderzoekers nu. De wetenschappers onderzochten het historische niveau van lood in de lucht door de analyse van een ijskern, die ze uit een gletsjer in de Zwitsers-Italiaanse Alpen haalden. Tot dusver hebben ze 43 meter van de 72 meter grote ijskern onderzocht, en dolven ze 2.000 jaar in het verleden. Op die manier stelden de wetenschappers vast dat er in de Middeleeuwen geen detecteerbaar niveau van loodsporen te vinden was, op een moment dat de Zwarte Dood meer dan een derde van de bevolking op het continent doodde en alle industrie lamlegde.