7 tips om het hoofd koel te houden in deze hitte

1. Water, water en de rest komt later We moeten je natuurlijk niet meer vertellen dat het op een dag als vandaag belangrijk is om voldoende te drinken. Maar je kan water ook op heel wat andere manieren gebruiken om af te koelen. Een verkoelend voetbad helpt je lichaamstemperatuur bijvoorbeeld meteen wat naar beneden. Daarnaast kan je ook een handdoek of bandana natmaken en die in je nek of op je polsen leggen, of gewoon je T-shirt natmaken. Die houden de hitte goed in bedwang als je ze regelmatig opnieuw onder koud water houdt. En ten slotte is het ook geen slecht idee om een verstuiver te vullen met water om jezelf af en toe eens te verfrissen. 2. Vermijd extra warmtebronnen Staat die computer nog te draaien of heb je nog ergens een lamp aanstaan? Dat zijn allemaal zaken die wat extra hitte creëren. Niet veel, maar op een dag van vandaag helpen alle kleine beetjes. Zet dus al je elektronica uit en vermijd maaltijden waarvoor je je oven of het fornuis moet gebruiken. 3. Light cuisine Je eetgewoonten hebben een grote invloed op je lichaamstemperatuur. Vandaag kies je dan ook beter voor lichte, kleine maaltijden en eet je best iets vaker op een dag dan drie zware, stevige borden naar binnen te werken. Grote maaltijden geven je lichaam meer verteringswerk, waardoor je temperatuur de hoogte ingaat. Ook maaltijden met veel proteïnen, zoals vlees en noten, zullen je net opwarmen. Kies dan liever voor salades met veel fruit en groenten, en ook ijsjes zijn natuurlijk meer dan toegestaan.

4. Verander in Batman

En daarmee bedoelen we niet dat je onrecht moet gaan bestrijden, maar wel dat je je huis moet omtoveren in een grot. Sluit alle gordijnen, rolluiken en vensterluiken (de zogenaamde 'blaffeturen') om de warmte zo veel mogelijk buiten te houden. Daarnaast is het ook een goed idee om reflecterende panelen te maken met behulp van karton en bijvoorbeeld zilverpapier en die voor je ramen te plaatsen aan de buitenkant. Vergeet ook niet dat warmte stijgt, dus het is niet het moment om je zolder te gaan opruimen. Blijf op het gelijkvloers en kruip desnoods in je kelder.



5. Dolce far niente

Echt hete dagen zoals vandaag zijn in België eerder uitzondering dan regel, maar in het Zuiden is het de hele zomer van dat. En daar weten ze intussen wel hoe ze met de warmte moeten omgaan. Dolce far niente, oftewel zalig niets doen, is een uitstekende manier om het hoofd koel te houden. Stel al die huishoudelijke taken dus maar uit naar later en doe tijdens de heetste uren gewoon een siësta. En nee, het is absoluut niet aangeraden om buiten te gaan sporten. Elke inspanning die je lichaam nog verder opwarmt, vermijd je beter.



6. Zweet

Natuurlijk is het niet leuk om een hele dag met een plakkerig gevoel rond te lopen, maar zweten is nu eenmaal de manier waarop je lichaam afkoelt. Aanvaard dus dat je er vandaag een beetje gestoomd zal uitzien, en help je lichaam een handje door zware crèmes en make-up te vermijden. Zonnecrème is hierop natuurlijk een uitzondering als je je in de zon begeeft. Vergeet ook niet om voldoende te drinken om het zoutgehalte en het watertekort van je lichaam opnieuw aan te vullen.



7. Zoek andere oorden op

Verdraag je de warmte écht niet meer? Ga dan op zoek naar koelere plaatsen. De plaatselijke bibliotheek is vast uitgerust met airco, en hetzelfde geldt voor musea, shoppingcentra en bioscopen. Zwemmen is natuurlijk altijd goed tegen de warmte, en ook in de fitness is het koeler. Maar zorg in dat laatste geval wel dat je na je sportsessie helemaal afgekoeld bent voor je weer naar buiten gaat.