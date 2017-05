"Stropers krijgen duwtje in de rug van wetenschappers"

De publicatie van onderzoek naar bedreigde dier- en plantensoorten helpt stropers. Twee Australische biologen doen daarom een opmerkelijke oproep in Science: publiceer minder.

In deze internettijden raakt de informatie snel wijdverspreid en is ze makkelijk toegankelijk voor iedereen Wie onderzoek doet naar zeldzame en bedreigde dier- en plantsoorten, hoopt natuurlijk dat die soorten blijven voortbestaan. Maar soms bereiken de onderzoekers net het tegenovergestelde: hun informatie helpt stropers. Stropers krijgen niet alleen te lezen dát de soorten bestaan en hoe zeldzaam ze zijn, vaak krijgen ze er nog eens de exacte coördinaten bij.



In het gerenommeerde tijdschrift Science roepen twee Australische biologen, David Lindenmayer en Ben Scheele, hun collega's op tot terughoudendheid.

Het probleem is niet het onderzoek, schrijven ze, wel de publicatie van dat onderzoek. Vroeger bleven rapporten beperkt tot gespecialiseerde bladen, die meestal niet verder dan de universiteitsbibliotheek geraakten; alleen de experts hadden er toegang toe. In deze internettijden raakt deze informatie echter snel wijdverspreid en is ze makkelijk toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-wetenschappers.

Publiceer niet Onder de veelzeggende kop 'Do not publish' vragen Lindenmayer en Scheele hun collega's dringend minder te publiceren. "Biologen moeten dringend bepaalde aspecten van hun eeuwenoude publicatiecultuur afleren, ze moeten opnieuw nadenken over wat de voordelen van de publicatie van locatiegegevens en habitatbeschrijvingen voor zeldzame en bedreigde soorten zijn, anders dragen ze ongewild bij tot de verdere achteruitgang van de soorten."

Gekko te koop op Google Een open publicatiecultuur is van cruciaal belang voor de wetenschap: hoe meer informatie wetenschappers onder elkaar delen, hoe beter het onderzoek wordt. Maar soms zijn de nadelen groter dan de voordelen, en dan moet je al eens durven zwijgen, of minder precies zijn, stellen Lindenmayer en Scheele.

In de archeologie zijn onderzoekers al langer terughoudend Meer dan twintig nieuwe reptielensoorten werden al in de maanden na de publicatie van hun ontdekking het doelwit van stropers, geven ze als voorbeeld. Tik vandaag 'Chinese cave gecko' (Chinese grotgekko) in op Google en de zoekmachine suggereert je al meteen 'Chinese cave gecko for sale UK' (Chinese grotgekko te koop in Groot-Brittannië).

Niet alleen stropers vormen een probleem. Ook de eigenaars van de grond waarop zeldzame soorten worden gevonden, kunnen vervelend gaan doen na publicatie. En zelfs natuurliefhebbers die op ontdekkingstocht gaan, kunnen in hun enthousiasme schade aanrichten.