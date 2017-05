Wereldberoemde circus Ringling Bros. geeft laatste show ooit via Facebook Live

Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, die er prat op gaan dat ze 'The Greatest Show on Earth' geven, is een van de bekendste circussen ter wereld. Het begon in 1841 als het museum van showman Phineas Taylor Barnum, die ook rondreisde met zijn collectie rariteiten, dieren en freaks. In 1907 smolt het circus samen met dat van de vijf acrobatische broers Ringling, ooit de grote concurrent.



Naast de bezoekersaantallen was ook de strijd van dierenrechtenactivisten tegen het gebruik van olifanten, tijgers en leeuwen een reden voor het circus om te stoppen. Na een jarenlange strijd met de activisten stopte Ringling Bros. vorig jaar met olifantenacts. De kaartverkoop nam daarna drastisch af.



De allerlaatste show van het circus, dat honderden opvoerders, muzikanten en crewleden in dienst had, werd integraal uitgezonden via Facebook Live. Alle werknemers zitten nu zonder job, maar het circus verzekert iedereen ervan dat er een goede thuis werd gevonden voor alle dieren.

Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus LIVE from Long Island, NY: The last-ever performance of Ringling Bros. and Barnum & Bailey!