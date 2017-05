Wat als... je een dakloze 10.000 euro geeft?

Het lijkt op het eerste gezicht behoorlijk fout: geef een dakloze tienduizend euro die hij zelf kan besteden. Gedoemd om te mislukken, denk je dan, en ongetwijfeld goed voor wat sensationele televisie.

Maar bij VIER drukken ze er hard op dat dat allerminst het geval zal zijn. "Dit is een kwetsbaar project dat we op een integere manier zullen omkaderen." Net zoals Terug naar eigen land een ander beeld gaf van de vluchtelingencrisis, moet dit programma een andere kijk geven op daklozen en hoe hen te herintegreren in de samenleving.