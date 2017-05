Hoe lekker een originele Netflix-serie ook wegkijkt, de laatste twee seizoenen van 'House of Cards' waren van een beduidend ander niveau dan de eerste twee. Misschien was de weg naar het Witte Huis gewoon een pak interessanter dan het behouden van de macht eens Frank Underwood daadwerkelijk president was?

Het vijfde seizoen werd al ingeleid in de slotscène vorig jaar. Wanneer een gijzelingssituatie uit de hand loopt, zoomt de camera in op het hoofd van de tafel in de Situation Room.