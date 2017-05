Radio 2 blijft grootste radiozender van Vlaanderen

Het Centrum voor Informatie voor de Media (CIM) berekende het luisterbereik tussen 7 januari en 15 april van dit jaar.



Radio 2 kon in die periode rekenen op een marktaandeel (in de doelgroep vanaf 12 jaar) van 31,35 procent. Daarmee doet de "familiezender" iets beter dan het jaar voordien (29,83 procent). Studio Brussel blijft met 12,41 procent marktaandeel de tweede grootste Vlaamse radiozender. Al kon het in het begin van het jaar op iets minder luisteraars rekenen dan in dezelfde periode van 2016.



De Medialaan-zender Qmusic staat als derde in het lijstje, al daalde ook hier het marktaandeel, van 11,72 tot 11,1 procent. MNM (van 9,8 tot 9,7 procent) en JOE (van 8,38 naar 8,39 procent) sluiten de top vijf af.



Radio 1 ziet zijn marktaandeel tijdens de eerste golf van 2017 verder dalen (van 8,2 tot 8,11 procent). Nostalgie krikte het marktaandeel dan weer op (van 5,66 tot 6,07 procent). Tot slot stemden er begin dit jaar iets meer luisteraars af op Klara (van 2,18 naar 2,69 procent).