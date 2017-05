Natalia is aan een nieuwe tournee begonnen, en de aftrap werd gisteravond gegeven in het Ethias Theater in Hasselt. Helemaal nieuw is de tour niet, want eind vorig jaar bracht ze ook al liedjes uit haar zesde album. Maar in de vernieuwde show zijn ook nummers verwerkt uit het populaire VTM-programma 'Liefde Voor Muziek'.