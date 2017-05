Mee aan boord bij de radiopiraten van het eerste uur: Mi'Amigo voor drie dagen terug

Op de zeedijk van het Friese Harlingen moet je met de sterke wind oppassen om niet de Waddenzee in te vallen. Veel noordelijker kun je in Nederland haast niet geraken. Toch ploegt de bijna zeventigjarige radiomaker Stevie Gordon dapper door de wind op weg naar het schip de Jenni Baynton. Hij presenteerde in de jaren zeventig en tachtig jarenlang vanaf open zee.

"Het was fantastisch werk. Verslavend bijna", zegt Gordon. De gepassioneerde radiomaker verbleef soms tot drie weken op rij op zee om zijn radioprogramma's uit te zenden.