Een roadtrip door Californië, een flinke portie Amerikaanse politiek of een Chinese spektakelfilm? Dit zijn de on demand-tips van De Morgen

1. California Love Wiet roken, op het strand rond hangen en tussendoor ook af en toe een muzikant interviewen. En dat allemaal op kosten van de belastingbetaler. Stijn Van de Voorde moet haast wel de mooiste job ter wereld hebben. De Studio Brussel-stem trok naar Californië om daar de vijftigste verjaardag van de Summer of Love in de verf te zetten. Het resultaat is een muzikale roadtrip van van Venice Beach tot de Mojave Desert, van Compton tot de wijngaarden van Napa Valley. Vanaf 29 mei op VRT NU

2. Straight Outta Compton De film over de beruchte rapgroep N.W.A. leverde de makers een Oscarnominatie op, zwengelde de discussie over het gebrek aan kleur in Hollywood aan en groeide zo uit tot één van de meest onverwachte kassuccessen in de recente bioscoopgeschiedenis. Lees hier waarom de zwarte rapcultuur plots ook op het witte scherm bleek te scoren. Nu op Netflix

3. House of Cards 'Trump heeft al onze ideeën gestolen", liet Robin Wright vorige week in een interview met Variety nog weten. De makers van House of Cards hebben inderdaad een probleem sinds met de verkiezing van Trump de realiteit de fictie heeft ingehaald. Blijven de fictieve avonturen van Frank Underwood boeien nu in het Witte Huis een, vanuit dramatisch oogpunt, minstens even interessant figuur heeft postgevat? U komt het deze week te weten. Vanaf 30 mei op Netflix

4. Manchester by the sea Klusjesman Lee Chandler worstelt met een hele reeks innerlijke demonen. Een strijd die ervoor zorgt dat hij zich zich steeds nadrukkelijker afsluit vna andere mensen. Maar wanneer zijn broer overlijdt en hij plots de voogdij krijgt over zijn neefje Patrick moet hij noodgedwongen opnieuw deel gaan uitmaken van de maatschappij. De film, met een weergaloze Casey Affleck in de hoofdrol, werd doodgeknuffeld door critici en het grote publiek (lees hier wat onze recensent er van vond) en leverde twee Oscars en een resem andere filmprijzen op. Vanaf 31 mei te koop op DVD en op te vragen via Telenet of Proximus

5. Oasis: Supersonic De beste muziekdocumentaire van het jaar werd deze week helaas uitgezonden op de voorlopig zonnigste dag van het jaar. Het goede nieuws is dat je op VRT NU een herkansing krijgt om de documentaire over de gloriejaren van de broertjes Gallagher in te halen op een dag met minder UV-straling . Lees hier waarom je die kans niet mag laten liggen. Nog tot 24 juni op VRT NU

6. American Gods Als je als streamingdienst je voet wil plaatsen naast een reus als Netflix heb je een reeks nodig waar mensen over praten. Met American Gods hebben ze bij Amazon Prime zo'n serie te pakken. In het hedendaagse Amerika proberen oude en nieuwe goden gelovigen van elkaar af te snoepen. Mr. Wednesday, een moderne incarnatie van de god Odin, lijft ex-crimineel Shadow Moon in om hem daarbij te helpen. Het resultaat is een bloederige, opwindende, stijlvolle en bij momenten totaal geflipte reeks die op zijn eentje reden genoeg is voor een abonnement op Amazon Prime. Elke week een nieuwe aflevering op Amazon Prime

7. Home In Home vertelt Fien Troch het verhaal van Kevin, een instellingskind dat opgevangen wordt in het gezin van zijn oom en tante en daar samen met zijn neef op zoek gaat naar steeds extremere manieren om de puberale verveling te verdrijven. De film ging met de prijzen lopen in Venetië, Gent en Istanbul. Volkomen terecht volgens onze man. 'Met deze film overtreft Fien Troch zichzelf', schreef hij in zijn recensie. Lees zeker ook het interview met de piepjonge hoofdrolspelers die zonder enige acteerervaring internationaal furore maakten. Vanaf 2 juni op te vragen bij Proximus en Telenet

8. War Machine Generaal Stanley Mc Chrystal werd naar Afghanistan gestuurd om daar de oorlog tot een goed einde te brengen. Maar de man reed zich vast in allerhande bureaucratische regeltjes, streek president Obama tegen de haren in en moest uiteindelijk opkrassen. Zijn wedervaren leverde inspiratie voor War Machine, een film waarin Brad Pitt de rol van McChrystal voor zijn rekening neemt, al is dat niet over de hele lijn een succes. Lees hier de recensie en het portret van Stanley McChrystal. Nu op Netflix

9. Designated Survivor Goed nieuws voor de fans van het betere bingeview-werk. Nadat Designated Survivor, de reeks waarin Kiefer Sutherland de plaats van de Amerikaans president inneemt, de voorbije weken aan het tempo van één aflevering per week op de kijker werd losgelaten kan je nu het volledige seizoen in één marathonzit, goed voor 22 zenuwslopende afleveringen, bekijken. Nu op Netflix