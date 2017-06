Dit mag u niet missen op tv vanavond

Reggie Yates: inside the billionaire's wardrobe

Wat weten we echt over de herkomst van exotische dierenhuiden en -pelsen? Reggie Yates trekt op onderzoek naar Siberië en gaat op zoek naar het duurste bont. In Australië bezoekt hij een krokodillenkwekerij. In Indonesië tenslotte duikt hij diep het bos in, op zoek naar pythons die eindigen als handtassen en telefoonhoesjes. Waar ligt de grens van deze handel?

Om 22.10 uur op Canvas.