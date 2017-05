De ware reden waarom Twin Peaks zijn trouwe kijkers blijft intrigeren

Met het moment waarop Laura Palmer dood uit de rivier werd gehaald verankerden David Lynch en David Frost in 1989 hun tv-reeks Twin Peaks voorgoed in onze populaire cultuur. De serie werd meteen iets waarvoor kijkers thuisbleven, gebiologeerd door de freudiaanse sluier die Lynch over zijn scènes had gegooid. De beste samenvatting van wat Twin Peaks zou blijven betekenen voor verhalende televisie kwam pas veel later van Homer in The Simpsons: "Ik snap er niks van, maar het is briljant."

Er was dat rariteitenkabinet van personages: van de Log Lady, die constant een boomstronk met zich meesleurde alsof daarin duistere geheimen zaten vervat, tot de akelig opgewekte FBI-agent Dale Cooper.