De gevangenis, WO II of toch liever een talentenjacht? Dit zijn de on demand-tips van De Morgen

1. Orange is The New Black ©Netflix

Doet ze het of doet ze het niet. Dat is de vraag waar fans van de gevangenis-serie Orange is The New Black bij de start van het vijfde seizoen eindelijk een antwoord op krijgen. Fans van het ongeduldige soort kregen trouwens een paar weken geleden al de kans een paar nieuwe verhaallijnen van hun favoriete reeks mee te pikken toen hackers de eerste tien afleveringen online gooiden. En ook Netflix zelf lichtte al een tipje van de sluier. Uit de trailers die de voorbije weken opdoken blijkt alvast dat er in het vijfde seizoen van de succesreeks heel wat verandert in de vrouwengevangenis van Litchfield. Wat dat dan precies is komt u vanaf volgende week te weten. Vanaf 9 juni op Netflix

2. Jackie Het leven van Jackie Kennedy is al wel eerder in beeld gebracht. Daarom besloot regisseur Pablo Larraín geen poging meer te doen om haar hele levensloop in één film te vatten. Hij focust op de hectische dagen tussen de moord op en de begrafenis van John F. Kennedy en laat zien hoe Jackie die doorkomt. Een keuze die de film naast een goede recensie in De Morgen ook drie Oscarnominaties opleverde. Absolute ster van de film is Natalie Portman die in een interview vertelt dat Jackie volgens haar meer gemeen had met Marilyn Monroe dan het grote publiek denkt. Vanaf 6 juni op DVD en on demand bij Proximus en Play More

3. It's Showtime Een reeks waarin Bart De Pauw een hand heeft, is altijd iets om naar uit te kijken. Deze keer richt hij de camera op Kenny, een jongeman die droomt van een carrière in de showbusiness. Talent heeft hij niet, de onvoorwaardelijke steun van zijn familie gelukkig wel. De hoofdrol is voor Stijn Steyaert, een nobele onbekende die in dit interview vertelt hoe hij van tussen de rekken van de Colruyt de weg naar het scherm vond. Vanaf 8 juni op Play en Play More

4. The Pacific Het succes van Band of Brothers bewees dat er nog steeds heel wat kijkers fans zijn van het betere oorlogsgeweld. In deze miniserie verplaatst de actie zich naar Azië waar het Amerikaanse leger tijdens WO II slag leverde met de Japanse troepen. Net als bij Band of Brothers zijn de verhaallijnen losjes gebaseerd op de ervaringen van een aantal Amerikaanse veteranen. Vanaf 4 juni op Play More

5. House of Cards "Trump heeft al onze ideeën gestolen", liet Robin Wright in een interview met Variety nog weten. De makers van House of Cards hebben inderdaad een probleem sinds met de verkiezing van Trump de realiteit de fictie heeft ingehaald. Maar niet getreurd, onze man keer, oordeelde en laat in zijn recensie weten dat de fictieve avonturen van Frank Underwood ook in Trump-tijden blijven boeien. Nu op Netflix

6. Fifthy Shades Darker Een absolute k*t-film. Daar waren alle recensenten het over eens. En toch zakte het publiek en masse naar de bioscoopzaal af. Ook Heleen Debruyne kocht een kaartje, snakkend naar vochtig vlees, rood aangelopen lijven en kloppende geslachtsdelen. Of die wensen ook werden ingewilligd lees je hier. Vanaf 7 juni op DVD en op te vragen bij Proximus en Telenet

7. Home In Home vertelt Fien Troch het verhaal van Kevin, een instellingskind dat opgevangen wordt in het gezin van zijn oom en tante en daar samen met zijn neef op zoek gaat naar steeds extremere manieren om de puberale verveling te verdrijven. De film ging met de prijzen lopen in Venetië, Gent en Istanbul. Volkomen terecht volgens onze man. 'Met deze film overtreft Fien Troch zichzelf', schreef hij in zijn recensie. Lees zeker ook het interview met de piepjonge hoofdrolspelers die zonder enige acteerervaring internationaal furore maakten. Nu uit op DVD en op te vragen bij Telenet en Proximus

8. Party of Five Goed nieuws voor nostalgici en fans van Neve Campbell en/of Jennifer Love Hewitt. Sinds deze week is Party of Five, de reeks waarmee het voor hen allemaal begon, integraal op Netflix terug te vinden. Goed voor zes seizoenen en 142 afleveringen onversneden jeugdsentiment. Nu op Netflix ©RV

9. The Founder Een Big Mac kent iedereen, het verhaal erachter is minder bekend. The Founder brengt daar verandering in. De film laat ons kennis maken met Ray Kroc, de man die het fast food-concept van de broers McDonald over de hele wereld exporteerde. Toch is de film geen reclamespot voor de iconische hamburgerketen geworden, schrijft onze man in zijn recensie. Ook Michael Keaton die Kroc speelt is trouwens geen onvoorwaardelijke fan van Kroc en zijn hamburgers. "Ik heb regisseur John Lee Hancock laten zweren dat hij Kroc niet sympathieker zou maken dan hij in het scenario was", vertelt hij in dit interview. Vanaf 6 juni op DVD en op te vragen bij Proximus en Telenet