Beste Pedro Elias, ik heb je boek niet één, maar twee keer gelezen. En dat wil wat zeggen

Het zal wellicht velen verbazen, maar tv-critici zijn gewone stervelingen. Niets menselijks is ons vreemd en daarom gebeurt het wel eens dat de objectiviteit aangetast wordt door spontane sympathie voor schermgezichten die dankzij een innemende ­persoonlijkheid hoger scoren dan ze op grond van hun programma’s verdienen. Het zijn de verrassende buitenbeentjes van een media-industrie die iedereen kneedt tot een doorslagje van een of andere succesvolle voorgang(st)er. Samen goed voor een legioen inwisselbare vaklui die als marionetten spelletjes en panelshows animeren, maar smaken als plakjes eenheidsworst die je automatisch naar binnen werkt omdat er in de ­televisionele groothandel vaak niets anders te koop is.