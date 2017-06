'Callboys' wint publieksprijs op povere Nacht van de Vlaamse Televisiesterren

De Nacht Van De Vlaamse Televisiesterren verliest jaar na jaar wat van zijn glans. De show wordt niet meer uitgezonden op tv. En dat is jammer want de Vlaamse showbizz kan zo'n gala-events wel gebruiken. Zo komt er weer wat leven in de brouwerij. Helaas zat de zaal in het Kursaal in Oostende nu niet eens halfvol.



Veel genomineerden waren wel afgezakt naar de zee. De meeste winnaars waren present. Presentatie was in handen van Xander De Rycke. Geen Bart De Wever die als panda van het podium viel dit keer of een dronken Liesbeth Homans om voor controverse te zorgen.

Op voorhand was er wat heisa geweest omdat de vakjury zeer weinig programma's van VTM had genomineerd, maar bij het uitdelen van de prijzen kon de commerciële omroep toch niet klagen. Zo haalde Wat Als? het van het geweldig populaire Callboys in de categorie Comedy. En won The Voice van Vlaanderen de prijs voor Beste Entertainment in een studio - die prijs werd opgehaald door jurylid Bent Van Looy, Liefde voor Muziek won dan weer in de categorie Beste Entertainment op locatie.