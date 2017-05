Welke televisie past het beste bij jou?

Wie vandaag op het punt staat om een nieuw televisietoestel in huis te halen, staat voor een overweldigend gamma aan keuzemogelijkheden en nieuwe technologieën. Gelukkig kun je al een paar van die keuzes wegstrepen wanneer je weet waarvòòr je het toestel koopt. Hier zijn vier doelgroepen van consumenten, en de tv's die het beste bij hen passen.

Voor gamers Gamers willen in de eerste plaats het allerscherpste beeld, en kijken dus het beste naar een toestel met Oled-beeldtechnologie, die de rijkste kleuren en het beste contrast garandeert. De huidige beeldstandaard is 'gewone' hoge definitie, maar de eerste gameconsoles en games met 4K-kwaliteit komen er al aan: wie dus nu een tv koopt om te gamen, maakt wellicht beter meteen al die opstap. Oh, en natuurlijk moet hij een beetje omvang hebben: een schermdoorsnede van 42 inch is echt het minimum. Kijk hier op Tweakers voor een selectie van tv's die aan die criteria voldoen.

Voor kijkers zonder surroundset De meeste tv's hebben ingebouwde speakers die zich niet meteen kunnen meten met de kwaliteit van een goeie surroundketen. Maar er zijn heel wat kijkers die het gehannes van zoveel luidsprekers in de woonkamer niet willen, en ook een soundbar aan de muur bevestigen is voor een aantal gebruikers een brug te ver. Er zijn echter een paar toestellen op de markt, zoals dit apparaat van Philips, waarbij die soundbartechnologie met virtuele surround gewoon in het toestel zelf is geïntegreerd.



