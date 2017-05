Was WannaCry maar een repetitie?

Nu hangt de mate van succes van internetcriminelen samen met het doel van de actie. Is dat aandacht genereren, dan zou je WannaCry een doorslaand succes kunnen noemen. Toen de malware vanaf 12 mei computers begon te versleutelen en slachtoffers om losgeld vroeg in ruil voor de sleutel, werd er meteen groot alarm geslagen. Beveiligingsspecialisten over de hele wereld doen sindsdien onderzoek naar de herkomst van de malware en het tegengif.

Wat dat laatste betreft werden al wat kleine successen geboekt. Specialisten hebben bestanden kunnen herstellen zonder de sleutel.