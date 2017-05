Release Red Dead Redemption 2 uitgesteld

De game is nog niet helemaal klaar, meldde ontwikkelaar Rockstar Games vandaag. De studio gaf wel een paar screenshots van de game.



Red Dead Redemption 2 komt uit voor de Playstation 4 en de Xbox One. Volgens Rockstar Games wordt het een ''episch bandietenverhaal in het midden van Amerika''. Het eerste deel, Red Dead Redemption, kwam uit in mei 2010. Die werd ruim 15 miljoen keer verkocht. Rockstar Games is vooral bekend van Grand Theft Auto.