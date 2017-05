Instagram kan de (mentale) gezondheid schaden

Onderzoekers peilden bij 1.500 jongeren tussen 14 en 24 jaar naar hun gebruik van social media. Uitgangspunt: hebben Instagram en co. een impact op hun mentale gezondheid, zoals bijvoorbeeld angstaanvallen, depressie en zelfbeeld.

Disclaimer

Het instituut roept social media daarom op bewust om te springen met de bevindingen van het instituut. "We vragen de platformen niet om Photoshop of filters te verbannen, maar eerder mensen te laten weten of de beelden aangepast zijn, zodat gebruikers ze niet voor echt aanzien."