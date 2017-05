HP-printer bestelt op eigen houtje nieuwe inkt

Tegen een vast bedrag per maand kleurenprintjes maken waarbij HP zonder bijbetaling nieuwe inktcartridges thuisbezorgt. De printerfabrikant hoopt hiermee een nieuwe markt aan te boren.

Het is het mantra voor iedere marketeer: we willen de Netflix voor x zijn. Vul voor 'x' ieder gewenste markt in. Scheermesjes bijvoorbeeld, verse groenten, muziek of e-books. HP hoopt consumenten meer aan het printen te krijgen met een dienst waar voor een vast bedrag per maand prints gemaakt kunnen worden.

Share Het is het mantra voor iedere marketeer: we willen de Netflix voor x zijn Heeft het mobieltje de printer overbodig gemaakt? Deels natuurlijk wel. Of het nu om foto's, concertkaartjes, routebeschrijvingen of documenten gaat: alles is digitaal beschikbaar op de mobiele telefoon. Maar er wordt nog altijd heel veel geld uitgegeven aan printbenodigdheden, vooral inkt. Volgens Thijs Bregman van online inktleverancier 123inkt is de vraag naar inkt nog steeds groot, vooral naar het goedkopere huismerk. "Ik denk wel dat de markt hier erg is verschoven van fysieke winkels naar online."

Overhalen Marktleiders HP en Canon, beide met een aandeel van rond de 20 procent, zullen hier ook last van hebben. Bovendien ziet HP naar eigen zeggen dat de markt de laatste jaren stevig is veranderd. Foto's delen doet de moderne consument wel op andere manieren dan via (foto)papier. Toch denkt HP die consument weer terug te kunnen winnen. "Papier geeft een hele andere beleving dan een kiekje op je smartphone", zo zegt Hans José van HP. Het grootste probleem is de consument over te halen om zijn printer weer te gaan gebruiken.

Zwarte goud Volgens José spelen er twee zaken. Allereerst vindt de klant cartridges te duur. Niet voor niets wordt printerinkt ook wel 'het zwarte goud' genoemd. Omgerekend kost een liter printinkt duizenden euro's. José: "Dus hij denkt wel twee keer na voordat hij een hele pagina in full colour uitdraait." Daarnaast is er het gedoe: net als je toch wel dat printje wil uitdraaien, is de cartridge op.

Share Voor beide problemen denkt de fabrikant een oplossing te hebben gevonden: tegen een vast bedrag per maand uitdraaien maken Voor beide problemen denkt de fabrikant een oplossing te hebben gevonden: tegen een vast bedrag per maand uitdraaien maken. Voor 3 euro kunnen er 50 pagina's worden geprint, voor 10 euro zijn dat er 300. De op internet aangesloten printer weet wanneer de inkt dreigt op te raken en bestelt vervolgens op eigen houtje nieuwe inktpatronen, die worden thuisbezorgd. De oude gaan met een recyclingzakje weer retour. De consument moet overigens zelf nog wel aan het papier denken. In de berekening maakt het niet uit of er een A4'tje met één letter wordt uitgedraaid, of een complete kleurenpagina.