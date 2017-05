Holocaust ontkennen? Prima #zolanghetFacebookgeengeldkost

Ethiek is dan ook per definitie chaotisch en erg contextafhankelijk, zeiden ethici eerder deze week in De Morgen . “Eigenlijk is deze brief een bekentenis daarvan”, zegt moraalfilosofe Katleen Gabriels (VUB en TU Eindhoven). “Op zich vind ik de brief dus geen verrassing.”

“In België is kritiek op de monarchie misschien acceptabel, maar in andere delen van de wereld kan dit een reden zijn voor een celstraf”, schrijft Bickert. “Wetten kunnen een leidraad zijn, maar vaak gaat hetgeen we acceptabel vinden om normen en verwachtingen. Nieuwe manieren om verhalen te vertellen en beelden te delen kunnen deze spanningen sneller dan ooit aan de oppervlakte brengen.”

Begin deze week publiceerde de Britse krant The Guardian meer dan honderd interne documenten met de censuurregels van Facebook. Daaruit blijkt dat moderators worstelen met wat er wel en niet door de beugel kan. Het bedrijf heeft nu gereageerd met een open brief van Monika Bickert , hoofd van het Global Policy Management, en erkent de moeilijkheid.

Facebook past regels aan

Wat wel opvalt, is dat Facebook in zijn regels niet noodzakelijk rekening houdt met lokale wetgeving. Daarover publiceerde The Guardian gisteren opnieuw een kras voorbeeld. Uit de uitgelekte documenten blijkt dat het ontkennen van de Holocaust perfect kan op het platform, zelfs in landen waar dat bij wet verboden is. Berichten waarin de Holocaust ontkend wordt, moeten enkel verwijderd worden als Facebook "het risico loopt om in een land geblokkeerd of gedagvaard te worden”. Zo worden zulke berichten wel verwijderd in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Israël. In tien andere landen blijven ze gewoon staan. Ook in België.

Met andere woorden: zolang het Facebook geen geld kost, kan Holocaust-ontkenning wel. “In dit specifieke voorbeeld gaan er ook stemmen op dat men iets als de negationismewet uit de strafwet zou moeten halen”, zegt Gabriels. “Op die manier kun je er sterker op reageren. Maar het is cynisch dat Facebook zich hier opstelt als morele scheidsrechter. Het is ook naïef om te denken dat het bedrijf uit altruïsme rond de tafel zal gaan zitten om het over moraal te hebben. Men zal vooral in actie schieten wanneer het om geld gaat.”

In een reactie aan De Morgen laat Facebook weten dat berichten waarin de Holocaust wordt ontkend intussen niet meer te zien zijn in België. "We passen onze regels continu aan, en ons juridisch team bekijkt constant wat onze plichten zijn", klinkt het. "Berichten rond Holocaust-ontkenning worden vandaag ook geblokkeerd in Italië, Spanje, Nederland, België."

Volgens Gabriels probeert Facebook gewoon zo veel mogelijk mensen tevreden houden. “Maar dat is niet vol te houden”, zegt ze. “Je kunt geen twee miljard gebruikers tevreden houden. Als je zoveel mensen de mogelijkheid geeft om zich op een laagdrempelige manier te uiten, ontstaan er automatisch problemen. Voor de ene kan er nooit genoeg censuur zijn, voor de andere is er nooit genoeg vrijheid van meningsuiting. Dat vind ik als moraalfilosoof net zo interessant.”