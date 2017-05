Gamereeks Uncharted wordt verfilmd

De game draait om Nathan Drake, een schattenjager die de wereld over reist om historische mysteries op te lossen. Die rol wordt in de film gespeeld door Tom Holland, die ook bekend is van Spider-Man. Regisseur is Shawn Levy.



De games van Uncharted zijn gemaakt door de studio Naughty Dog, een dochter van Sony. De games zijn beschikbaar voor PlayStation, Android en iOS. Er zijn tientallen miljoenen exemplaren van verkocht.