Brits Google-kantoor krijgt zwembad, daktuin, sportschool en massageruimte

De plannen zijn deze week ingediend bij het bestuur in Camden, een district in Londen. Daar wil Google een campus van 300 meter lang en elf verdiepingen hoog laten bouwen, naast station King's Cross. Britse media noemen het lange en vrije lage gebouw een 'groundscraper'.

Het is de bedoeling dat de bouw volgend jaar begint. Er moeten ongeveer 4500 mensen komen te werken. De bouw kost Google waarschijnlijk een miljard pond, omgerekend 1,15 miljard euro.