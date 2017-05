Bedrijven zijn niet gewapend tegen datalekken

Een en ander blijkt uit een studie van de verzekeringsmakelaar Vanbreda in een week waarin cybercriminelen met malware, het kwaadaardige zusje van software, honderdduizenden computers wereldwijd gijzelden in ruil voor een betaling met de virtuele munt bitcoin.



Uit een rondvraag bij de Belgische cybersecurity-experts blijkt dat ook in ons land aanvallen en datalekken meer regel dan uitzondering zijn. De vraag is niet of er een aanval komt, maar wel wanneer, klinkt het.



Het is opmerkelijk dat bedrijven amper bezig zijn met hun data. De helft van de bedrijven heeft geen verantwoordelijke voor databescherming. En het gros van de bedrijven maakt zijn personeel niet bewust van cyberrisico's.