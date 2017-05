Arkanoid vs. Space Invaders is een epische videogame-remix

Jawel, u kent Arkanoid. Het is een game waarin u steentjes bovenaan het scherm moet wegtikken door een balletje met het juiste effect te doen terugbotsen op een plankje dat u, onderaan, van links naar rechts doet glijden. Het was, toen de game in 1986 in de lunaparken verscheen, de bekendste variant op Breakout, een game die Atari in de vroege jaren 70 op de markt bracht.

En Space Invaders, met zijn zo snel mogelijk weg te maaien buitenaardse monsters, is al sinds zijn release in 1978 een van de iconen in de videogame-industrie. Maar een game waarin die twee klassiekers door elkaar werden geklutst? Arkanoid vs. Space Invaders, een game die zopas verscheen voor iOS- en Android-toestellen, lijkt op het eerste gezicht op een vreselijk idee.