Apple presenteert slimme speaker, updates voor Siri, nieuwe iMacs en iPads

Apple onthult tijdens een presentatie voor ontwikkelaars een slimme speaker die je bedient met spraakcommando's. Het bedrijf presenteert ook nieuwe versies van zijn MacBook-laptops, iMac-desktops en iPad-tablets.

©EPA Met de HomePod wil het Amerikaanse technologiebedrijf de strijd aangaan met concurrenten als Google en Amazon, die al langer zo'n verlengstuk van hun ecosystemen voor in huis op de markt hebben.



Met een slimme speaker kunnen gebruikers onder meer muziek bedienen en zoekopdrachten uitvoeren. De HomePod moet zich onderscheiden ten opzichte van andere slimme speakers met zijn geluidskwaliteit, zo benadrukt Apple. Tegelijk gaat het de strijd aan met de niet-slimme speakers van Sonos, dat wél al bekendstaat om zijn geluidskwaliteit.

Nieuwe iPads ©AP Apple brengt meteen een nieuwe iPad Pro op de markt met een schermdiagonaal van 10,5 inch. Daarmee is de nieuwe versie groter dan de vorige 9,7-inch grote iPad Pro. De nieuwste iPad Pro bevat een krachtigere A10X-chip en heeft dezelfde camera als de iPhone 7. Dat betekent dat gebruikers de beschikking hebben over een 12 megapixel iSight-camera met ledflitser. Aan de voorkant zit een 7 megapixel camera met Retina Flash. Net als bij de oudere iPad Pro-modellen heeft de 10,5-inch iPad Pro ook een Smart Connector. Daardoor is het mogelijk om een Smart Keyboard aan te sluiten.



Apple laat weten dat de nieuwe iPad Pro beschikbaar is met opslagruimte vanaf 64 GB tot 521 GB. Omdat de tablet al direct te bestellen is, wordt hij niet geleverd met het nieuwe iOS 11-besturingssysteem, dat pas in het najaar wordt gelanceerd.



Naast de 10,5-inch versie brengt Apple ook de 12,9-inch iPad Pro opnieuw op de markt. Deze iPad heeft precies dezelfde vernieuwingen, maar dan met een groter scherm. ©AP

Nieuwe (dure) iMac Pro Apple voorziet de complete iMac- en MacBook-lijn van interne updates en presenteert ook een nieuwe iMac Pro. Qua uiterlijk is alleen de kleur Space Gray afwijkend, maar van binnen is de iMac Pro de meest geavanceerde Mac die Apple ooit heeft gemaakt.



De hardware in de iMac Pro is indrukwekkend te noemen, met een Intel-processor uit de Xeon-lijn tot achttien kernen. Op videogebied zit ook zwaar geschut met een AMD Vega-videoprocessor met maximaal 128GB aan geheugen. Dat moet het bewerken van video en grafische beelden zelfs voor filmstudio's een fluitje van een cent maken.



Veel meer is er over de iMac Pro nog niet bekend, maar dat komt omdat de ontwikkeling nog niet voltooid is. In december moet de krachtpatser in de schappen liggen. Tot die tijd kan er gespaard worden, want het instapmodel zal meer dan 5.000 euro gaan kosten.



Voor de reguliere iMac- en MacBook-lijn had Apple ook nieuws. Alle systemen krijgen een update naar de Kaby Lake-processorlijn van Intel. Verder komen er grotere harde schijven in, betere videokaarten en meer geheugen.

Opvolger macOS Sierra heet High Sierra Apple lanceert verder een 'tussen-update' voor macOS. Het afgelopen jaar uitgebrachte macOS Sierra krijgt geen complete make-over, maar een wat meer subtiele update naar macOS High Sierra. De belangrijkste vernieuwing zit onder de motorkap, want in High Sierra wordt het bestandssysteem Apple File System (APFS) de standaard.



In de praktijk betekent de overstap op APFS twee dingen: de Mac wordt sneller en veiliger. APFS vervangt HFS+, dat systeem is al enkele decennia oud en ontwikkelt in een compleet andere tijd. APFS zorgt ervoor dat bestanden standaard versleuteld zijn en dat het kopiëren van bestanden aanzienlijk sneller gaat.



Verder gaat Apple High Sierra-apps vooral voorzien van kleine, zinvolle verbeteringen. Zo wordt de webbrowser Safari sneller, krijgt Foto's betere organisatietools en gaat Mail e-mails in een beter gecomprimeerd formaat opslaan waardoor het minder schijfruimte in de beslag neemt.

Siri krijgt update Verder is het nieuwe besturingssysteem iOS 11 vanaf het naar beschikbaar voor de iPhone, iPad en iPod Touch. De release valt waarschijnlijk samen met de lancering van de nieuwe iPhones.



Opvallend: Siri krijgt een nieuwe stem die meer moet lijken op de stem van een echt mens. Verder wordt de slimme assistent zich meer bewust van eerdere gesprekken. En niet onbelangrijk: Siri wordt voortaan gesynchroniseerd tussen al je Apple-apparaten. Je hebt dus niet langer te maken met verschillende Siri's op verschillende apparaten. Dat synchroniseren komt ook naar iMessages (zodat je niet meer met allerlei dubbele sms'jes komt te zitten) en naar gezichtsherkenning in de Foto's-app.