Yanina Wickmayer uitgeschakeld in tweede ronde Nürnberg

Wickmayer verloor in twee sets van het Kazachse tweede reekshoofd Yulia Putintseva (WTA 28). Na 1 uur en 4 minuten gaf het scorebord de 6-4 en 6-0 eindstand aan. De 27-jarige Wickmayer verloor voor het eerst in drie onderlinge confrontaties met de vijf jaar jongere Putintseva.



In het dubbelspel stootte Kirsten Flipkens woensdag door tot de halve finales. In de kwartfinales haalde ze het aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson met 5-7, 7-6 (7/3) en 10/7 van de Zwitserse Xenia Knoll en de Nederlandse Demi Schuurs. Bij de laatste vier botsen Flipkens en Larsson op de Sloveense Andreja Klepac en de Spaanse María José Martínez Sánchez, de tweede reekshoofden.



In het enkelspel sneuvelde Flipkens (WTA 89) in de tweede ronde. Ze ging dinsdag met tweemaal 6-2 onderuit tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 36), het vijfde reekshoofd. Riske kegelde maandag Elise Mertens (WTA 59) al uit het toernooi.