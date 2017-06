Wielerklassieker voor "sterke mannen" is terug van weggeweest

"Het DNA van de Elfstedenronde anno 2017 bestaat uit enerzijds - hopelijk - wind en waaiervorming en anderzijds veel kasseien. Verschillende kasseistroken liggen er niet echt goed bij", zei Impens. "De hobbelige passages zullen voor een zware en selectieve wedstrijd zorgen. De kansen op een massasprint zijn gering, de sterke mannen zullen voor de overwinning strijden. En dan denk ik aan onder anderen Mathieu van der Poel, Tiesj Benoot, Guillaume Van Keirsbulck, Timothy Dupont en Wout van Aert." De officieuze start van de 199,4 km lange Elfstedenronde is voorzien op de Markt in Brugge. Vervolgens zet het peloton koers richting Oostkamp, waar op de N50 de officiële start zal plaatsvinden. Via Wingene, Tielt, Ardooie, Ingelmunster, Izegem, Roeselare, Hooglede, Staden, Houthulst, Diksmuide, Nieuwpoort, Middelkerke, Gistel, De Haan en Zuienkerke keert het peloton terug richting Brugge. Na een passage op de Markt zullen nog twee plaatselijke rondes van 16,6 km gereden worden. Omstreeks 16u30 worden de renners aan de finish op de Buitenkruisvest (ter hoogte van de R30) verwacht. De wielerwedstrijd, die al bestond tussen 1943 en 1989, moet het vertrek van de Ronde van Vlaanderen uit de Reiestad opvangen. "We wilden deze koers opnieuw tot leven brengen. Brugge is een fietsstad en we gaan dan ook een echt wielergebeuren maken van het weekend van 17 en 18 juni", zei de Brugse burgemeester Renaat Landuyt (sp.a), die verder aankondigde dat er van 10 juni tot 2 juli in het Stadsarchief een tentoonstelling loopt over de geschiedenis van de Elfstedenronde. De 1.1 Europe Tour-wedstrijd kadert binnen een ruimer Brugs wielerweekend. Op 17 juni zullen ook recreanten kennis kunnen maken met het parcours. Er is een familietocht van 33 km, een tocht van 62 km en een van 146km. Op 18 juni is er ook voorzien in een retrokoers met fietsen van voor 1987. De stad Brugge en Golazo sloten voor de profkoers, het evenement voor wielertoeristen en de Great Bruges Marathon van 15 oktober een overeenkomst voor vijf jaar. Dit jaar en in 2018 investeert de stad Brugge telkens 175.000 euro in deze sportevenementen, een bedrag dat gedurende de looptijd van de overeenkomst stelselmatig afgebouwd wordt.

Bondscoach Kevin De Weert: "Kasseien voelen met oog op BK"

In de Elfstedenronde komt opnieuw een nationale ploeg aan de start, net zoals vorige maand in de Baloise Belgium Tour. Toen kroonde Jens Keukeleire zich in dienst van Team Belgium tot eindwinnaar in de Ronde van België. Ook op zondag 18 juni zal Keukeleire normaal gezien voor de nationale ploeg present tekenen, zo bevestigde bondscoach Kevin De Weert vandaag. De Belgische nationale ploeg die zal deelnemen aan de Elfstedenronde bestaat voorlopig uit Keukeleire, Oliver Naesen, Edward Theuns, Franklin Six, Gerben Thijssen, Gijs Van Hoecke en Floris De Tier. Er moet nog één plek in het team ingevuld worden.



"De deelname van Jens Keukeleire is onder voorbehoud tot vrijdag of zaterdag, want misschien rekent ORICA-Scott op hem in de Ronde van Slovenië", aldus De Weert. "Als man van de streek wil hij heel graag in Brugge aan de start verschijnen."



Op de kalender is de Elfstedenronde een week voor het Belgisch kampioenschap op de weg terug te vinden. "In Antwerpen krijgen de renners 45 kilometer kasseien voorgeschoteld, dan is de Elfstedenronde met zijn kasseien een belangrijke voorbereiding", vervolgde De Weert. "Bij veel renners is het al lang geleden dat ze op kasseien hebben gereden, het is belangrijk om dat gevoel terug te krijgen. Al is het niet evident om in deze periode van het jaar kasseistroken aan te doen."



"De nationale ploeg zal sterk voor de dag komen op 18 juni. Keukeleire en Naesen moeten zeker hun ding kunnen doen", besloot de bondscoach.