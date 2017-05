Vettel domineert tweede oefensessie in Monaco, elfde tijd voor Vandoorne

Stoffel Vandoorne in zijn McLaren in de straten van Monaco.

Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) heeft in de tweede oefensessie in aanloop naar de GP in Monaco de elfde tijd neergezet. Onze landgenoot werkte 42 rondjes af en klokte 1:13.946. Vandoorne kon zo net zijn gelegenheidsploegmaat Jenson Button voorblijven. De Britse vervanger van Fernando Alonso zette 1:13.981 op de tabellen, de twaalfde tijd. Vanochtend was Vandoorne in de eerste sessie in zijn woonplaats Monaco als twaalfde geëindigd.