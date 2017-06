Venus speelt vandaag voor 35ste keer tegen Belgische: alleen Kim was haar de baas

In de derde ronde van Roland Garros krijgt Venus Williams voor de 35ste keer in haar carrière een Belgische speelster tegenover zich. Bijna 22 jaar na de eerste ontmoeting - op 14 augustus 1995 verloor ze in de 1/32ste finales van het toernooi van Toronto tegen Sabine Appelmans (4-6, 6-7) - wacht Elise Mertens. De Limburgse wordt de negende Belgische opponente voor Williams. De winst-verliesbalans helt met 21 versus 13 over in het voordeel van de Amerikaanse. Een overzicht per tegenstandster.

WILLIAMS VERSUS SABINE APPELMANS 1 zege • 1 nederlaag • 2 gewonnen sets • 2 verloren sets • 22 gewonnen games • 21 verloren games

14/08/1995 Toronto 1/32ste finales Appelmans-Williams 6-4, 7-6

26/06/2000 Wimbledon 1/8ste finales Williams-Appelmans 6-4, 6-4 Sabine Appelmans. ©photo_news WILLIAMS VERSUS DOMINIQUE MONAMI 2 zeges • 1 nederlaag • 4 gewonnen sets • 2 verloren sets • 28 gewonnen games • 25 verloren games

05/03/1998 Indian Wells 1/8ste finales Williams-Monami 6-4, 6-1 05/10/1998 Filderstadt 1/8ste finales Monami-Williams 6-1, 6-2

03/05/1999 Rome Kwartfinales Williams-Monami 7-6, 6-2 Dominique Monami ©photo_news WILLIAMS VERSUS JUSTINE HENIN 7 zeges • 2 nederlagen • 14 gewonnen sets • 8 verloren sets • 117 gewonnen games • 92 verloren games

07/05/2001 Berlijn 1/8ste finales Henin-Williams 6-1, 6- 4

25/06/2001 Wimbledon Finale Williams-Henin 6-1, 3-6, 6-0

19/08/2001 New Haven Kwartfinales Williams-Henin 6-3, 5-7, 6-2

30/12/2001 Gold Coast Finale Williams-Henin 7-5, 6-2

11/02/2002 Antwerpen Finale Williams-Henin 6-3, 5-7, 6-3

08/04/2002 Amelia Island Finale Williams-Henin 2-6, 7-5, 7-6 (7/5)

24/06/2002 Wimbledon Halve finales Williams-Henin 6-3, 6-2

13/01/2003 Australian Open Halve finales Williams-Henin 6-3, 6-3

27/08/2007 US Open Halve finales Henin-Williams 7-6 (7/2), 6-4 ©belga WILLIAMS VERSUS KIM CLIJSTERS 6 zeges • 7 nederlagen • 16 gewonnen sets • 14 verloren sets • 142 gewonnen games • 134 verloren games

27/08/2001 US Open Kwartfinales Williams-Clijsters 6-3, 6-1

30/04/2002 Hamburg Finale Clijsters-Williams 1-6, 6-3, 6-4

22/07/2002 Stanford Finale Williams-Clijsters 6-3, 6-3

29/07/2002 San Diego Kwartfinales Williams-Clijsters 6-3, 5-7, 6-4

06/11/2002 Masters Halve finales Clijsters-Williams 5-0 opgave

10/02/2003 Antwerpen Finale Williams-Clijsters 6-2, 6-4

23/06/2003 Wimbledon Halve finales Williams-Clijsters 4-6, 6-3, 6-1

14/02/2005 Antwerpen Kwartfinales Williams-Clijsters 6-2, 6-3

25/07/2005 Stanford Finale Clijsters-Williams 7-5, 6-2

29/08/2005 US Open Kwartfinales Clijsters-Williams 4-6, 7-5, 6-1

31/08/2009 US Open 1/8ste finales Clijsters-Williams 6-0, 0-6, 6-4

22/03/2010 Miami Finale Clijsters-Williams 6-2, 6-1

30/08/2010 US Open Halve finales Clijsters-Williams 4-6, 7-6 (7/2), 6-4 ©AFP WILLIAMS VERSUS ELS CALLENS 1 zege • 0 nederlagen • 2 gewonnen sets • 0 verloren sets • 12 gewonnen games • 4 verloren games

23/04/2005 Fed Cup Kwartfinales Williams-Callens 6-2, 6-2 ©epa WILLIAMS VERSUS LESLIE BUTKIEWICZ 1 zege • 0 nederlagen • 2 gewonnen sets • 0 verloren sets • 12 gewonnen games • 5 verloren games

24/04/2005 Fed Cup Kwartfinales Williams-Butkiewicz 6-1, 6-4 Leslie Butkiewicz. ©photo_news WILLIAMS VERSUS KIRSTEN FLIPKENS 2 zeges • 2 nederlagen • 6 gewonnen sets • 4 verloren sets • 52 gewonnen games • 39 verloren games

21/04/2007 Fed Cup Kwartfinales Williams-Flipkens 7-5, 6-2

05/08/2013 Toronto 1/32ste finales Flipkens-Williams 0-6, 6-4, 6-2

26/08/2013 US Open 1/64ste finales Williams-Flipkens 6-1, 6-2

08/08/2016 Olympische Spelen 1/32ste finales Flipkens-Williams 4-6, 6-3, 7-6 (7/5) Flipkens en Williams op de US Open van 2013, waar de Belgische kansloos onderuit ging. ©AFP ©BELGA WILLIAMS VERSUS YANINA WICKMAYER 1 zege • 0 nederlagen • 2 gewonnen sets • 0 verloren sets • 12 gewonnen games • 3 verloren games

22/04/2007 Fed Cup Kwartfinales Williams-Wickmayer 6-1, 6-2 Yanina Wickmayer. ©photo_news