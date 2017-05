Vandoorne klokt tiende tijd in laatste oefensessie

In zijn McLaren noteerde de West-Vlaming een ronde in 1:13.805. Daarmee bleek hij sneller dan vrijdag toen Vandoorne respectievelijk twaalfde (1:14.813) en elfde (1:13.946) werd. Gelegenheidsploegmaat Jenson Button, de vervanger van Fernando Alonso, reed met 1:13.976 de twaalfde tijd. De snelste chrono kwam met 1:12.395 op naam van Sebastian Vettel. De Duitser bleef in zijn Ferrari zijn Finse teamgenoot Kimi Räikkönen (1:12.740) voor. Deze namiddag staan in Monaco de kwalificaties op het programma. Zondag om 14u weerklinkt het startschot voor de GP.