Van Holsbeeck: "Mooiste, maar ook moeilijkste titel in mijn carrière"

"Ik ben opgelucht, dat is wel het minste dat ik kan zeggen", aldus Van Holsbeeck. "Naast de mooiste was het de moeilijkste titel in mijn carrière. We hebben tijdens het seizoen tonnen kritiek gekregen en dan is het mooi om met een landstitel te eindigen."



Met die kritiek verwijst Van Holsbeeck naar de speelwijze van paars-wit en de moeilijke eerste maanden van coach René Weiler, voor wie door de meeste waarnemers een kort verblijf in de hoofdstad voorspeld werd. "Ik moet bekennen dat in november enkel de voorzitter en ik nog achter de coach stonden. We vonden dat we keuzes gemaakt hadden, een lijn uitgezet en die moet je volgen. We mogen immers niet vergeten dat hij veel nieuwe spelers heeft moeten inpassen na een erg drukke transferzomer en dat we de kleedkamer uitgekuist hebben. Het is de verdienste van Weiler dat hij de juiste mentaliteit in de kleedkamer gebracht heeft. Hij is zeer rechtlijnig, iedereen is bij hem gelijk voor de wet. Na de winterstage in La Manga merkten we dat de mayonaise pakte en als ik terugblik, stel ik vast dat we sinds november niet veel meer verloren hebben."



Ondanks de titel en de kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League belooft het weer een drukke transferzomer te worden in het Astridpark. Youri Tielemans zou op weg zijn naar AS Monaco en ook sterkhouders als Leander Dendoncker, Kara Mbodj en Frank Acheampong dreigen te vertrekken. "Met Kara en Acheampong hebben we vorige winter afspraken gemaakt, dat klopt. Tielemans wordt moeilijk, maar we gaan er alles aan doen om Dendoncker te houden. De spelers die toch vertrekken, zullen we zo goed mogelijk proberen te vervangen. Vorig jaar zaten we met een tijdsgebrek, nu hebben we veel meer tijd om keuzes te maken. Bovendien weet ik nu waar de trainer naartoe wil. We willen kwaliteit aantrekken en dat zal je ook zien aan de transfers die we zullen afronden. De Champions League zorgt voor een financiële opsteker, voor een club met een budget van 45 miljoen euro is die impact enorm", besloot de Anderlecht-manager.