Van Avermaet, die wel leider wordt in Luxemburg, afgetroefd door onbekende Fransman: "Ik ben God niet"

"Ik ben God niet." Niet dat hij ooit anders heeft gedacht of beweerd, maar het kwam er wel sappig uit. Greg Van Avermaet moest in Diekirch vaststellen dat hij nog geklopt kan worden. Ook op zijn favoriete terrein. De finish lag deze namiddag op het einde van een klim van anderhalve kilometer. Net steil en net lang genoeg, precies zoals Van Avermaet het graag heeft. "De ploeg had ook perfect werk gedaan", zei de kopman van BMC. "We hielden de vlucht onder controle en op het einde zetten de maats me goed af. Ik zag iemand aanzetten van Roompot, ik schoof mee en ging erover. Een beetje te vroeg. Ik had beter gewacht en geprofiteerd van de slipstream. De tegenstand is hier niet zo groot, ik ben een beetje overmoedig geweest. Ik was wat te zeker van mezelf." Een eerlijke analyse. Dat hij de oorzaak voor zijn nipte nederlaag bij zichzelf moest zoeken, vond Van Avermaet niet zo plezant. Je kon het niet zien aan zijn gedrag, maar hij vertelde het open en bloot. "Ik verlies niet graag op deze manier. Ook niet in de Ronde van Luxemburg, neen. Na elke nederlaag bekijk ik wat beter kan. Vandaag had ik beter kunnen timen. Ik kon niet sneller dan dit, maar als ik iets verstandiger was geweest in het kiezen van mijn moment, zat er misschien meer in. En dus ben ik een beetje teleurgesteld in mezelf."

Nochtans, had je Van Avermaet een week geleden gezegd dat hij tweede, vijfde, eerste en tweede zou worden in deze Ronde van Luxemburg, hij had meteen getekend. Vlak voor de start van deze ronde kampte hij nog met de naweeën van koorts. De keelpijn die hij had, stak vandaag trouwens opnieuw de kop op. "Niks om me zorgen over te maken. Dat is gewoon van de inspanningen, denk ik. Het bewijst wel dat mijn lijf nog niet helemaal top is. Maar alles samen gaat het hier wel veel beter dan ik gehoopt had. Ik ben met weinig verwachtingen naar hier gekomen, maar ik ben in deze ronde gegroeid."



Van Avermaet vond heel snel zijn goede luim terug. Hij vergat zijn tweede plaats en glimlachte naar al wie hem een vraag wilde stellen. In het Frans, in het Engels en in het Vlaams. "Ja, ik ga mijn leiderstrui verdedigen", knikte hij met nadruk. "De rit van morgen is ook op mijn maat. De aankomst ligt weer op een bergje, dus maak ik opnieuw kans."



Terwijl de Oost-Vlaming zijn verhaal deed, zat een paar meter verderop ene Anthony Perez geboeid toe te kijken. De Fransman van Cofidis beleefde de dag van zijn leven. De kerel is al 26, maar won nu pas zijn allereerste profkoers. In het tentje aan de finish volgde hij met grote ogen alles wat Van Avermaet deed. Toen de olympische kampioen hem een klopje op de schouder kwam geven om hem te feliciteren, leek Perez wel licht te geven. Zo content was hij. "Eerlijk, ik ken de jongen niet, maar hij heeft verdiend gewonnen", zei Van Avermaet. "Op dit soort aankomsten wint gewoon de beste."