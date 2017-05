TT: Kums kan volgende week al van Anderlecht zijn, wordt deze Fransman de nieuwe trainer van Club Brugge?

De onderhandelingen tussen Anderlecht en Sven Kums (29) gaan de goede richting uit. Vooral het feit dat paars-wit volgend seizoen zeker is van de groepsfase van de Champions League, speelt een belangrijke rol in de beslissing van de middenvelder. Volgens welingelichte bronnen ligt er in het Astridpark een contract van 5 jaar klaar voor de gewezen Gouden Schoen, waarmee Anderlecht meteen aangeeft dat Kums een cruciale pion moet worden in de toekomst. Het jeugdproduct van de landskampioen kan ook nog steeds op interesse van AA Gent rekenen - de Buffalo's geven zich niet zomaar gewonnen -, maar tegenover twee zaken staan Hein en co. machteloos. Gent speelt in september géén Champions Leaguevoetbal en Anderlecht blijft de club waar Kums twaalf jaar in de jeugd doorbracht. Nu als dé vervanger voor Tielemans mogen terugkeren, streelt ongetwijfeld het ego van de Udinese-middenvelder. Kortom: Anderlecht beschikt over de beste troeven. Volgens zijn entourage maakt Kums volgende week, na het einde van de Serie A, zijn beslissing. (NVK/NP)