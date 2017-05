TT: Eupen-spits lijkt te duur voor Anderlecht en Club, nieuwe ontwikkeling in dossier-Kums, Dimata voor recordsom naar Duitsland?

Anderlecht kroonde zich twee weken geleden al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Trekt Dimata naar Wolfsburg? De deur staat bij Wolfsburg wijd open voor Landry Dimata. De Volkswagenclub verzekerde zich maandag van het behoud in de Bundesliga. In de entourage van Dimata wordt ons bevestigd dat er de volgende dagen een akkoord uit de bus kan komen. Alleen voegt men er daar aan toe dat er vier of vijf clubs zijn - in Engeland, Italië, Frankrijk en Duitsland - die er financieel uit zijn met KVO én de speler zelf. Volgens diezelfde bron is het nu aan de 19-jarige Dimata om de juiste keuze te maken. KV Oostende zou sowieso een recordtransfersom van om en bij de 10 miljoen opstrijken. (RN) ©Photo News

Onyekuru kan naar Schalke Anderlecht en (in mindere mate) Club Brugge willen Henry Onyekuru graag binnenhalen. Alleen: de aanvaller van Eupen is voorlopig te duur. In Engeland willen verschillende clubs, waaronder Arsenal, meer dan 8 miljoen euro betalen, maar dan zou hij meteen uitgeleend moeten worden. In de Premier League krijgt hij op dit moment geen werkvergunning. Onyekuru kan ook naar Duitsland. Schalke 04 is sterk geïnteresseerd. Dat bevestigt ook de krant Bild. Verschillende andere clubs uit de Bundesliga hebben ook geïnformeerd. (NVK) ©BELGA

Cyprioot via Juventus naar Essevee? Zulte Waregem rekent in de zoektocht naar vervangers voor Meïté en Lerager op partnerclub Juventus. Volgens Cypriotische en Italiaanse bronnen voert Essevee concrete gesprekken over Grigoris Kastanos (19). De fusieclub hoopt de aanvallende middenvelder voor één seizoen te huren. Een eerste voorstel werd overgemaakt. De voorbije maanden speelde Kastanos op uitleenbasis bij Pescara, rode lantaarn van de Serie A. Daar kon hij zich niet doorzetten. Omdat een plek in de A-kern van Juventus, waar hij nog tot 2019 onder contract ligt, geen optie is, verkiest het management van de speler een nieuwe uitleenbeurt. Er is interesse uit zijn geboorteland Cyprus - Kastanos is A-international - maar Juventus zou liever een deal uitwerken met Zulte Waregem. Vanuit Turijn werden nog profielen aangeboden, maar de club houdt die namen in beraad. Luca Marrone houden wordt moeilijk. (PJC) Kastanos zit Nainggolan op de hielen tijdens de EK-kwalificatiematch België - Cyprus in 2015. ©Photo News