TT: Anderlecht heeft Kums definitief beet - RC Genk niet verder met Boëtius - Özil krijgt nieuw megacontract bij Arsenal

Anderlecht kroonde zich twee weken geleden al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Een week na de transfer van Karim Essikal heeft KFCO Beerschot Wilrijk zijn tweede versterking beet: Charni Ekangamene komt over van Zulte Waregem en tekent een contract voor een jaar met optie op een extra jaar. De 23-jarige Ekangamene kan zowel op het middenveld als in de verdediging uit de voeten. Op 16-jarige leeftijd vertrok hij van Antwerp naar Manchester United, waar hij eerst deel uitmaakte van de U18 en later een vaste waarde werd in het beloftenelftal. Ondertussen verzamelde Ekangamene twee caps voor de Belgische U19. In 2014-2015 keerde de Antwerpenaar terug naar België en ondertekende hij een contract van vier jaar bij Zulte Waregem. Daar kon hij nooit overtuigen en werd hij de twee volgende seizoenen uitgeleend aan OH Leuven en NAC Breda. Charni Ekangamene. ©belga

RC Genk niet verder met Boëtius De wegen van RC Genk en de Nederlandse flankspeler Jean-Paul Boëtius scheiden. Genk huurde hem de voorbije maanden van het Zwitserse Bazel en bedong ook een aankoopoptie, maar zal die niet lichten. "De club besliste samen met de speler dat er niet overgegaan wordt tot een definitieve transfer", klinkt het. "KRC Genk bedankt Jean-Paul voor zijn bijdrage en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière."



Boëtius doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord, vanaf zijn achttiende trad hij aan in het eerste elftal. In drie seizoenen was de Nederlander er goed voor 96 wedstrijden, 20 goals en 17 assists. Bij Jong Oranje werkte Boëtius samen met huidig Genk-coach Albert Stuivenberg. In maart 2014 debuteerde hij bij Oranje, tot nog toe zijn enige cap. In de zomer van 2015 trok Boëtius de deuren achter zich dicht bij Feyenoord om naar Bazel te trekken. Sinds eind januari speelde hij voor Genk. ©Photo News

Westerlo plukt Cristophe Bertjens weg bij Lommel United Cristophe Bertjens heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij KVC Westerlo, dat volgend jaar in 1B uitkomt. De 24-jarige aanvaller komt over van het pas gedegradeerde Lommel United, bevestigen de Kemphanen op de clubwebsite.



Op 17-jarige leeftijd debuteerde Bertjens met STVV op het hoogste niveau. Nadien speelde hij voor ASV Geel, Bocholt VV en Lommel United. In twee seizoenen in de Proximus League scoorde hij in totaal 23 goals voor Lommel. ©BELGA

Özil gaat nieuw megacontract tekenen bij Arsenal Arsenal wil graag doorpakken. Het niet halen van de Champions League is zwaar gevallen bij de Londenaren en na het aanblijven van coach Arsène Wenger, moeten ook de sterspelers blijven. Het contract van Mesut Özil zou volgend jaar aflopen en daarom willen de 'Gunners' de Duitser een nieuw contract 'geven'. Voor een salaris van 320.000 euro per week, kan hij bijtekenen. Niet helemaal wat hij wilde volgens The Sun, want Özil aasde eigenlijk op een salaris van 400.000 euro per week!



De 28-jarige middenvelder zou nog geen serieus aanbod van een andere club hebben ontvangen, dus daarom zou hij tevreden zijn met een 'kleiner' bedrag. ©EPA

Officieel: Sven Kums naar Anderlecht Landskampioen Anderlecht heeft Sven Kums definitief beet. De gewezen Gouden Schoen wordt deze namiddag om 15.30 uur officieel voorgesteld, meldt paars-wit. Kums zou een contract voor vijf jaar ondertekenen bij de Brusselse club. ©Simone Ferraro

Yaya Touré jaar langer bij City Yaya Touré heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Manchester City. De 34-jarige middenvelder blijft tot de zomer van volgend jaar aan de club verbonden. Touré verloor in het begin van het seizoen zijn basisplaats onder trainer Pep Guardiola, maar knokte zichzelf knap terug. "Ik ben blij dat mijn avontuur bij City nog even verder gaat", reageert hij op de website van de club. De Ivoriaanse middenvelder speelt sinds 2010 voor Manchester City, dat hem overnam van FC Barcelona. ©EPA

Eupen in zee met Mogi voor Onyekuru Eupen heeft de puntjes op de i gezet in het dossier rond een mogelijke overgang van zijn goudhaantje Henry Onyekuru. De Panda's laten op de clubwebsite weten dat ze makelaar Mogi Bayat een exclusief mandaat gegeven hebben om met alle partijen te onderhandelen over een eventuele transfer van de Nigeriaanse spits. Lees er HIER meer over. Onyekuru verblijft momenteel bij de Nigeriaanse nationale ploeg. ©Photo News

Kroatische international voor Standard? Franko Andrijasevic (25) is nadrukkelijk in beeld bij Standard. Er ligt voor de aanvallende middenvelder een contract van vijf seizoenen klaar. Andrijasevic scoorde 16 keer voor Rijeka dat voor het eerst de titel pakte. Hij telt ook drie selecties voor de Kroatische nationale ploeg waarin hij al een keer scoorde. In Kroatië speelde hij al voor verschillende clubs: Hajduk Split, Dinamo Zagreb dat hem kocht voor 1,75 miljoen euro, uitleende aan NK Lokomotiva en dan weer terugnam, en het voorbije seizoen dus HNK Rijeka. Met 16 goals en 5 assists in 28 matchen had hij een groot aandeel in de titel. (SJH) Franko Andrijasevic (r) samen met Luka Modric bij de nationale ploeg. ©rv

Amrani krijgt contract in Astridpark Jeugdproduct Tony Amrani (20), een flankspeler die afgelopen seizoen al bij de U21 speelde, kreeg zijn eerste profcontract bij paars-wit. Hij tekende tot het einde van komend seizoen. Daarnaast zette ook Olivier Vliegen (18) zijn handtekening. De doelman van 190cm komt over van Genk. (NVK) Amrani wordt gevierd na zijn goal tegen FC Barcelona in de Uefa Youth League vorig jaar. ©Photo News

Kums zou vandaag tekenen Als er geen gekke dingen meer gebeuren, tekent Sven Kums vandaag bij Anderlecht. Op persoonlijk vlak bereikte de middenvelder van Watford eerder deze week al een akkoord met paars-wit. Manager Herman Van Holsbeeck, die zoals voorzien zijn werk gisteren hervatte na een korte vakantie in Marbella, ging aan de slag met diverse dossiers, maar dat van Kums lag bovenop de stapel. Met succes: op clubniveau zijn de zaken zo goed als geregeld. Vandaag worden de laatste punten en komma's op de juiste plaats gezet, waarna Kums nog enkele weken op vakantie kan vertrekken vooraleer bij de start van de voorbereiding aan te sluiten bij zijn nieuwe ploeg. (NP/NVK)

Matz Sels dichter bij Anderlecht De komst van Matz Sels naar Anderlecht lijkt elke dag weer meer waarschijnlijk. De doelman heeft van Newcastle het signaal gekregen dat hij naar een nieuwe ploeg moet uitkijken. Anderlecht langs zijn kant is er zich van bewust dat het, met de Champions League voor de boeg, aan kwaliteit moet inwinnen. Een éénjarige huur van Sels, liefst met aankoopoptie, is de voorkeurspiste. Door de blessure van Frank Boeckx, het groen achter de oren van Mile Svilar (17) en het Belgische paspoort van Sels is de keuze snel gemaakt. Alleen blijft de vraag hoe toptalent Svilar, die komend seizoen op kansen rekende, daarop zal reageren. Ook voor Boeckx, die zich afgelopen jaar van derde doelman opwerkte naar leider van de defensie, zou de komst van Sels een klap zijn. (NVK) ©BELGA

Celta biedt 5 miljoen op Trossard Het is Celta de Vigo blijkbaar menens met Leandro Trossard. De Spaanse club deed eerder al een bod van 3 miljoen euro, maar dat werd door Genk van tafel geveegd. Volgens Spaanse media heeft Vigo daar nu nog eens 2 miljoen bovenop gedaan, maar ook voor 5 miljoen is Genk niet van plan te zwichten. Nieuwe voorzitter Peter Croonen sprak bij zijn aanstelling duidelijke taal en zei dat er deze zomer niemand mocht vertrekken. Benieuwd of Genk voet bij stuk kan houden. (KDZ) Trossard snelt voorbij Ouali van KV Kortrijk. ©Photonews

Gerkens op lijstje Anderlecht Pieter Gerkens (22) staat na een uiterst succesvol seizoen in de belangstelling van verschillende Belgische topclubs. Op dit moment staat KV Oostende het verst in de onderhandelingen. De ploeg van Marc Coucke heeft op clubniveau een akkoord met Sint-Truiden. Maar er zijn kapers op de kust. Zo staat Gerkens, als Belg en centrale middenvelder, op het lijstje van Herman Van Holsbeeck als mogelijke versterking. Er zijn zelfs al verkennende gesprekken gevoerd. Als paars-wit de komende dagen zou doordrukken, is er nog iets mogelijk. Gerkens wil vooral naar een ploeg waar hij vertrouwen voelt van de coach. (SJH/NVK) Pieter Gerkens. ©BELGA

Rozehnal verlengt in Oostende Nu het zich verzekerd heeft van Europees voetbal maakt KVO werk van de toekomst. De kustploeg verlengt de aflopende overeenkomst van David Rozehnal (36) met één seizoen. Ook de contracten van Fabien Antunes en Nicklas Pedersen lopen af, maar de Franse verdediger en de Deense spits krijgen geen nieuwe overeenkomst. Yves Vanderhaeghe benadrukte woensdagavond al dat hij ook absoluut wil dat Joseph Akpala blijft. De Nigeriaanse spits ligt nog één seizoen onder contract. Behoudens een onweerstaanbaar bod, wil KVO Akpala houden. (RN) David Rozehnal. ©Photo News