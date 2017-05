Tessa Wullaert pakt met Wolfsburg DFB-Pokal

Mosegaard-Harder (66. en 75.) zorgde in de tweede helft voor een dubbele voorsprong voor Wolfsburg. Na de aansluitingstreffer van Damnjanovic (78.) volgde nog een spannend slot, maar de Wolfsburg-vrouwen hielden stand. Wullaert werd in het slot van de partij naar de kant gehaald.



De 24-jarige West-Vlaamse pakt dit seizoen met Wolfsburg dus de dubbel, nadat 'De Wolven' zich eerder deze maand tot Duits kampioen kroonden.



Wullaert maakte in 2015 de overstap van Standard Luik naar Wolfsburg. In Duitsland won de Belgische Gouden Schoen vorig jaar ook al de Deutsche Pokal. Komende zomer trekt de aanvalster normaliter met de Red Flames naar het EK in Nederland (16 juli - 6 augustus).





Stark Mädels! Unsere #Wölfinnen verteidigen ihren Titel im #DFBPokal! ¿¿¿¿ #SCSWOB pic.twitter.com/mCw36Iy3sc — VfL Wolfsburg(@ VfL_Wolfsburg) 26/05/17 02:00