Teodorczyk bezorgt Anderlecht 34ste titel

De wedstrijd tussen twee teams van coaches die steevast uitgaan van een stevige organisatie leverde een draak van een eerste helft op in een nochtans uitverkocht en sfeervol Mambourg. Anderlecht kreeg het tempo niet in de wedstrijd en door het gebrek aan beweging slaagden de Brusselaars er voor de pauze niet één keer in Charleroi-doelman Penneteau te bedreigen, op een schuchtere poging van aanvoerder Sofiane Hanni na.

Maar ook de thuisploeg had niet bepaald de intentie om er een aangename pot voetbal van te maken. Bij de enige kans voor de Karolo's was het echter raak. Na mistasten in de Anderlecht-verdediging met doelman Boeckx, Kara en Spajic in de hoofdrollen kon Chris Bedia het leer in doel schuiven: 1-0 na 27 minuten. De Ivoriaan bedankte zo voor het vertrouwen want hij had verrassend de voorkeur gekregen op Anderlecht-huurling Hamdi Harbaoui. Enkel over de 1-0 achterstand van Club Brugge op het veld van KV Oostende kon paars-wit bij de rust tevreden zijn en zo was Anderlecht virtueel landskampioen.