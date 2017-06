Stijn Stijnen laat via deurwaarder velden sluiten voor de jeugdspelers van Sporting Hasselt

De jeugdspelers van Sporting Hasselt kunnen voorlopig niet meer voetballen in Runkst. Een deurwaarder heeft de velden verzegeld op vraag van voormalig voorzitter en trainer Stijn Stijnen, die statutair nog steeds voorzitter is van VV Runkst, een club die in 2014 overgenomen werd door Sporting Hasselt in ruil voor de overname van een nog openstaande schuld. Zowel de stad Hasselt als de club hopen op een snelle oplossing. In een reactie aan TV Limburg laat Stijnen weten dat er eerst nieuwe afspraken met Sporting Hasselt moeten gemaakt worden en dat hij pas een deurwaarder naar Runkst heeft gestuurd ná het seizoen om het jeugdvoetbal er niet te hypothekeren.