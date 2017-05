Sterke Bart Aernouts pakt zege in prestigieuze Ironman Lanzarote

De 32-jarige triatleet van het BMC-Etixx Pro Triathlon Team finishte na 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen in 8 uur, 34 minuten en 13 seconden en had aan de aankomst een ruime voorsprong op de concurrentie. De tweede plaats was voor de Italiaan Alessandro Degasperi, de winnaar van 2015 had ruim negen minuten achterstand op Aernouts (8u43:23). Aernouts kwam net voor halfweg het fietsparcours aan de leiding, waarna hij zijn koppositie niet meer afstond.

Voor Aernouts, medio april nog zesde in de Internationale triatlon van het Franse Cannes, was de Ironman van Lanzarote zijn eerste belangrijke afspraak van het seizoen.

Bij de vrouwen had Alexandra Tondeur pech. Onze landgenote, in 2016 tweede in Lanzarote, was zesde na het zwemonderdeel. Bij het fietsen klom ze op naar de vierde plaats. Maar twee lekke banden zorgden er uiteindelijk voor dat ze moest opgeven.